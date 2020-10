¿Trout o Betts? El debate de las redes por el show de Mookie en la Serie Mundial

La Serie Mundial 2020 de la MLB dio el grito de ‘play ball’ con el Juego 1 de este martes y la victoria de Los Angeles Dodgers por 8 carreras a 3 sobre Tampa Bay Rays. Con una salida de calidad de Clayton Kershaw, el espectáculo que dio Mookie Betts suscitó que iniciará en redes sociales un debate contra Mike Trout.

Betts no solo hizo feliz a todo Estados Unidos al robarse una base, sino que también pasó a ser el segundo jugador de todos los tiempos en tener una base por bolas y dos bases robadas en una misma entrada de Serie Mundial. ¿El anterior en hacerlo? Babe Ruth en 1921.

Como si fuera poco, Mookie también se convirtió en el segundo pelotero en la historia de la Serie Mundial en conectar un jonrón y robar más de una base en un mismo juego. Chase Utley, el primero en hacerlo durante el primer juego del ‘Clásico del Otoño’ de 2008. ¡El show de Betts en todo su esplendor!

La gran actuación de Mookie encendió el debate en redes sociales con Mike Trout, quién rápidamente se hizo tendencia. “Mike Trout no ha ganado nada en equipo. Mookie Betts es un líder y el mejor, pero muchos de ustedes no están listos para esta discusión”, afirmó un usuario en Twitter, mientras que otro comentó : “Betts es mejor atleta. Trout es mejor jugador de béisbol. Los números no mienten. ¡Data mata opinión!”

Los números de Betts vs. Trout en MLB

Mookie Betts lleva cuatro temporadas en la MLB, ganó una Serie Mundial en 2018 y tiene un promedio de .301 como resultado de 1.029 hits, 155 jonrones y 509 carreras impulsadas. Mientras que Mike Trout acumula diez años en las Grandes Ligas, no ha ganado una Serie Mundial y tiene un promedio de .304: 1.380 hits, 302 cuadrangulares y 798 carreras impulsadas.

