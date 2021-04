Míralo: George Forsyth aseguró que Rafael López Aliaga "no está preparado"

Estamos a solo una semana de las elecciones presidenciales en Perú. Las propuestas imposibles, las flagrantes mentiras y las difamaciones están a la orden del día.

Hace poco, por ejemplo, se realizó el debate que dejó bien parados a algunos candidatos como Beingolea. Guzman, Mendoza y Fujimori. Otros como George Forsyth, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga no quedaron del todo bien por su performance.

Este domingo salieron las últimas encuestas y confirmaron además el estancamiento del exarquero y del candidato conservador. Por eso, el primero busca bajarse al segundo, a quien apuntó por su bajo rendimiento en el evento del JNE.

"Los peruanos estamos cansados del populismo, y encima ridículo, como si los peruanos no supiéramos pensar. Es terrible lo que hemos visto en el debate, ya sabemos por qué el señor López Aliaga no quería ir al debate, evidentemente no está preparado", tiró para comenzar el de Victoria Nacional.

"Ponerse a leer una hoja y encima equivocarse es tomarles el pelo a los peruanos y querer engañarnos una vez más", complementó después.

Así, quien usa el partido de Humberlo Lay criticó al del partido de Luis Castañeda. La política sigue dando que hablar y hay que estar preparados para el domingo que viene ¡A esperar!

