Blake Griffin contó por qué no habrá otro Michael Jordan y destruyó a los críticos de LeBron James

Siempre que pasan jugadores como Michael Jordan o LeBron James, es imposible no detenerse a pensar un momento si habrá alguien que pueda imitarlos o superarlos. Sin embargo, hay otro grupo de personas que piensa que será imposible una nueva versión de cada uno de ellos en la actual NBA.

Blake Griffin, actual jugador de Detroit Pistons, habló al respecto a un posible Jordan, aunque fue contundente en afirmar que es prácticamente imposible en que se repita. Principalmente, Griffin puso el foco en que los jugadores de la NBA actuales no le permitirían a esa nueva persona tomar el rol que dejó Jordan en el pasado.

"No creo que permitamos que nadie sea Michael Jordan", sentenció Griffin. “A menos que acabes de entrar y tengas una carrera perfecta. Como si Michael Jordan no tuviera una carrera perfecta, obviamente. Como si hubiera tenido problemas al principio y luego ganó tres campeonatos, salió, regresó y ganó de tres más y salió. Pero, no sé, no creo que nos lo permitamos", opinó en diálogo con GQ.

LeBron James fue sumamente criticado por muchas personas, cuando decidió llevar sus talentos a Miami Heat, uniéndose a un Big Three implacable junto a Dwyane Wade y Chris Bosh. Si bien LeBron pudo regresar a a Cleveland Cavaliers y saldar esa deuda, es una situación con la que todavía convive Kevin Durant.

Blake, como quedó claro, también tiene opiniones sobre los críticos de James y Durant: “Estás viendo a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y la gente solo está tratando de encontrar formas de odiarlo. Ojalá que ahora, con KD en Brooklyn, la gente se relaje un poco. Mi consejo para los fans que hablan mal sobre algunos de estos tipos es: 'Simplemente disfruten de estos muchachos. Disfruta de su talento mientras puedas. No aparece tan a menudo", finalizó.

