Se cansaron: Houston Rockets ya no intentará retener a James Harden

La agencia libre de la NBA comenzó a principios de semana y los movimientos de jugadores no han parado desde entonces. Además de aquellos traspasos que ya fueron confirmados, también hay ciertos rumores listos para llevarse a cabo. Sin lugar a discusión, el futuro de James Harden mantiene en vilo a toda la liga.

La Barba es uno de los máximos anotadores de la historia y un cambio de franquicia podría elevar a la misma a convertirse en contendiente al anillo. Por esa razón, Houston Rockets intentó de todas las maneras salvar una relación que hace tiempo está desgastada y que Harden quiere romper más temprano que tarde.

El principal rumor de traspaso es Brooklyn Nets, ya que es el destino favorito del jugador. No obstante, las negociaciones no han avanzado mucho porque Houston pidió a cambio a Kyrie Irving o Kevin Durant, dos jugadores que los Nets no están dispuestos a dejar marchar, ya que todavía no se han podido lucir en la franquicia.

Houston Rockets se cansó de pelear por James Harden

De acuerdo a las informaciones de ESPN, la franquicia está dispuesta a dejar ir a su principal figura: "La sensación que tengo de los Rockets es que su ambición, su objetivo, su esperanza ya no se trata de salvar la relación con James Harden y de conseguirlo", afirmó Tim MacMahon, quien cubre a Houston para la cadena.

“Hay una comprensión de que ya está decidido. Quiere salir y tiene la determinación de decir 'Está bien, lo entendemos. Esto pasa en la NBA '. Pero solo porque James Harden quiera salir no significa que pueda dictar dónde y por qué”, reveló. Sin dudas, Brooklyn Nets debe hacer una mejor oferta o, de lo contrario, escucharán otras que los seduzcan mucho más.

