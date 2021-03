El mensaje de LeBron James a toda la NBA tras su lesión

Los Angeles Lakers sufrieron las dos peores noticias posibles. La primera se dio con Anthony Davis, quien sufrió una lesión que lo tendrá fuera de las canchas de manera indefinida. Ahora, esa mala noticia se potenció por mil: LeBron James debió abandonar el campo de juego ante Atlanta Hawks y los informes revelaron la gravedad de su lesión.

El Rey de la NBA se lesionó su tobillo derecho, después de que Solomon Hill se le caiga encima en el juego del sábado. LeBron se sometió a una resonancia magnética, que reveló un esguince de tobillo derecho. Si bien las semanas pueden variar en estos casos, los primeros informes indican que estará entre seis y ocho semanas sin poder jugar.

Todos quieren escuchar a James y el jugador se encargó de enviar un mensaje en su cuenta de Twitter. El jugador de los Lakers se lamentó en no poder ayudar a los suyos en todo este tiempo de temporada regular que estará ausente y le envió un mensaje de confianza a los fanáticos.

El mensaje de LeBron James a Los Angeles Lakers

“¡Nada me enoja y entristece más que no estar disponible por y para mis compañeros de equipo! Estoy herido por dentro y por fuera en este momento. El camino de regreso de la recuperación comienza ahora para volver pronto como si nunca me hubiera ido”, se esperanzó el Rey.

No hay dudas que la ausencia de James golpeará duro a Frank Vogel y compañía, ya que se trata del pilar fundamental del equipo. Sin Anthony Davis quedó evidenciado que los dos jugadores son irreemplazables. Sin LeBron, la situación podría ser aterradora, por lo que los demás jugadores deben resurgir.

