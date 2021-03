Los Angeles Lakers y Clippers se pelean por Myles Turner de Indiana Pacers

La fecha límite para hacer traspasos está a poco más de una semana y las franquicias de la NBA comienzan a desesperarse para obtener lo mejor posible de cara a la postemporada. Los playoffs están a la vuelta de la esquina y es importante contar con la mejor plantilla posible, aunque también es fundamental mantener las bases del futuro.

Indiana Pacers es uno de los equipos que se mostró muy activo antes del comienzo de la temporada, pero finalmente las intenciones no se transformaron en hechos. Myles Turner fue un jugador que estuvo en la mesa para un posible traspaso junto una primera ronda y un elemento de rotación a cambio de Gordon Hayward, no obstante, la oferta fue rechazada por Boston Celtics. Evidentemente, el interno es del interés de otros equipos.

Turner está teniendo una muy buena temporada personal en Indiana Pacers, promediando 13.2 puntos, 6.6 rebotes, 1 rebote y una asistencia por partido en 31.3 minutos. No solamente eso: también es el jugador con mejor promedio de tapones realizados con 3.4, siendo un aliciente para ser considerado para un posible traspaso por varios equipos.

Los Angeles Lakers y Clippers se pelean por Myles Turner

“Con la fecha límite de cambios a nueve días, el nombre de Myles Turner inevitablemente surgirá cuando se trata de equipos que tienen interés en él. Hay más de unos pocos. Los New York Knicks, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans se encuentran entre los que han explorado si los Pacers están dispuestos a separarse del principal bloqueador de tiros de la liga”, informó The Indianapolis Star.

Turner es un jugador que los Pacers se encuentran abiertos a escuchar ofertas, aunque seguramente querrán buenos elementos a cambio o, por lo menos, algunas primeras rondas. El riesgo a correr deberá ser evaluado por cada uno de los equipos, como es el caso de los Lakers y Clippers. Ojo, porque Golden State Warriors es otra franquicia que está abierta a negociaciones, a pesar de no haber sido mencionada en el informe.

