Rick Mahorn, Bad Boy de Detroit Pistons, tundió a Michael Jordan: "Le pateamos el trasero"

Detroit Pistons tiene el orgullo de decir que tuvo a uno de los equipos más recordados en la historia de la NBA, pero que además es la franquicia que supo ser el cuco de Michael Jordan. Aquellos Bad Boys le hicieron la vida imposible a Su Majestad, eliminando a Chicago Bulls de los playoffs de la NBA en tres ocasiones consecutivas con métodos de juego siempre al límite de las circunstancias.

Uno de los jugadores que más hacía notar el juego rudo, sino el que más lo hacía, era Rick Mahorn. El ala-pívot fue entrevistado por Detroit Sports Nation, quienes le preguntaron si había visto el documental The Last Dance, estrenado hace poco menos de un año. Mahorn fue claro en su respuesta.

"Sí que creo que estos documentales han puesto en valor la figura de aquel equipo más de lo que estaba la pasada década. No me malinterpretes, no vi el documental de Jordan porque me importa un carajo lo que hizo Jordan. Le pateamos el trasero, eso es todo lo que importa. Pero es un respeto hacia nosotros”, comenzó opinando Mahorn respecto a la serie documental.

Rick Mahorn pidió respeto para Detroit Pistons

La leyenda de los Bad Boys pidió que se acuerden de lo realizado por Detroit: “Nunca fuimos reconocidos como uno de los mejores equipos de la liga, siempre fueron los Celtics, los Lakers y luego fue Chicago. Te saltas a dos equipos que ganaron consecutivamente como los Pistons y también los Rockets. Tienes que darles a estos equipos lo que les corresponde, porque estamos en la historia. No pasó de los Lakers a Chicago y esto siempre fue un problema. La cosa es que me alegro de que finalmente estemos recibiendo el respeto y la NBA nos lo está dando".

Por último, Rick Mahorn se refirió a la reacción de los Pistons cuando fueron eliminados por Chicago Bulls y decidieron no saludar a Michael Jordan y compañía. "Cuando los Pistons perdieron yo no estaba aquí, pero tampoco les habría dado la mano. Es baloncesto... ¡Vamos hombre! 'Gracias por patearme el trasero, tengo que seguir adelante'. ¡Hombre, por favor! 'Me marcho. Nos ganaste y se ha terminado", concluyó.

