El nombre de Xavier Asensi será desconocido para la mayoría, peor conoce mejor que nadie la figura de Lionel Andrés Messi y lo que puede generar tanto dentro como fuera del campo una personalidad irrepetible del fútbol. El dirigente que hizo el contrato de La Pulga en Inter Miami desvela las claves de una operación para la historia de la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica: “Nos cambió la vida, es el Michael Jordan del fútbol”.

Asensi, ex director del aérea comercial del Barcelona en los tiempos de Messi brillando por el Camp Nou, se desnuda en una entrevista donde confiesa como empezó a darse el arribo de Leo a una ciudad que en La Florida se ha visto revolucionada por su presencia desde el minuto uno. Grandes marcas fueron pilares para conseguir el objetivo y la comparación con el boom generado a nivel histórico por la figura de Michael Jordan se encuentran en sus palabras.

“Para la MLS hay un antes y un después de Messi. Lo ha cambiado todo. La gente puede ser de cualquier equipo, pero va al campo a ver a Messi. Es el único ejemplo comparable con Michael Jordan”, ha explicado Asensi en el debate ‘El futuro de los clubes en el nuevo fútbol mundial’ por Cataluña. No se duda de como la presencia de Leo cambiará la historia del soccer en el país, las consecuencias a nivel social que su presencia impondrá y sobre todo, del tremendo negocio que se cuece alrededor de quienes han sido parte del operativo para convencerle de llegar a Miami.

Todo empezó en el 2021. Lionel dejaba Barcelona en una de las noticias de la década mientras Asensi, Beckham o Jorge Más armaban el proyecto de un club que quería tomarse la MLS. Ahí fue donde el ex director del aérea comercial del conjunto culé empezaron a planificar de cara a los próximos años: “Cuando Messi se va a París, se enciende una maquinaria en mi cabeza y la del propietario para conseguir que, cuando acaben estos dos años de contrato, Estados Unidos sea el próximo destino”.

“Si hacíamos lo mismo o si intentábamos competir de tú a tú con otros clubes era imposible ganar, porque vendría alguien con más dinero o historia que nosotros, que teníamos tres años de vida…Fui a la Liga a explicarles con datos e intentar vender que si Messi venía, les cambiaría la vida. Me fui a Adidas, Fanatics y Apple”, relatos de un Asensi que ya en un pasado no muy lejano se mostró tajante sobre los efectos económicos que ha tenido Lionel de cara al futuro del torneo. No olvidemos que todas estas compañías, ya sea a nivel de patrocinios, inversión o apps para disfrutar del torneo, se han sumado a una revolución que pretende más que nunca potenciar el soccer de cara al verano del 2026.

Los números de Messi en Inter Miami

La Pulga ha levantado ya trofeos como la Supporter’s Field y una Leagues Cup que ha marcado los primeros pasos de su proyecto en La Florida. Todo esto acompañado de nombres como Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y por supuesto un total de 30 goles con 17 asistencias en un total de 35 partidos oficiales del Inter Miami. Los playoffs de la MLS, el siguiente paso para el rosarino mientras se le sigue comparando con Michael Jordan.

¿Messi jugará el Mundial 2026?

Es la gran pregunta de estos tiempos. Existen voces y testimonios para pensar que se puede soñar con ello, otros que son menos optimistas y en medio el paso de un tiempo donde hasta la fecha Lionel sigue haciendo parte de las convocatorias de Scaloni. Sería la sexta edición de una Copa del Mundo para Messi en caso de conseguir pisar USA en el verano del 2026.