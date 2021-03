Kyrie Irving no tuvo piedad y Brooklyn Nets derrotó a Boston Celtics

Brooklyn Nets se enfrentó a Boston Celtics en la noche del jueves en la NBA, en lo que fue el regreso de ambos equipos después del descanso por el All-Star Game. La Conferencia Este se encuentra cada vez más apasionante y cada encuentro es clave, más aún cuando se encuentran el segundo con el cuarto.

Los Nets son los grandes favoritos para llevarse el Este después de la contratación de James Harden y Blake Griffin, potenciado por estar conviviendo con el mal momentos de algunas franquicias. Entre ellas se encuentra Boston, quien en la previa de la temporada era una candidata a llegar a las Finales NBA.

La noche de jueves comenzó ilusionando a los fanáticos de los Celtics y mucho se debía a una persona en particular: Kemba Walker. El guardia fue aquel de Charlotte Hornets en el comienzo del duelo y anotó 9 puntos en el primer cuarto. No obstante, Brooklyn no lo dejó jugar en el segundo parcial, Kemba no anoto puntos y los Nets se fueron al descanso largo 58-55 arriba.

Jayson Tatum comenzó a ser el termómetro de la visita y a Boston le fue mejor. De hecho, tuvieron un buen comienzo de segunda mitad, lo que los llevó a ponerse en ventaja nuevamente (70-65), haciendo un último cuarto apasionante. El parcial definitivo tuvo de todo y, después de una ventaja de siete puntos de los locales, los Nets se llevaron el triunfo 118-109 con ¡40! puntos de Kyrie Irving.

Kevin Durant y Brooklyn Nets, los ausentes de la noche

Kevin Durant se sigue recuperando de su lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda y su regreso a las canchas de mantiene en duda. Por su parte, la última incorporación de Brooklyn Nets, Blake Griffin, tampoco jugó ante los Celtics debido al manejo de lesiones de su rodilla izquierda. Seguramente, su debut no tardará en llegar y se terminará dando en los próximos días.

