A votar: si LeBron James vence a Brooklyn Nets, ¿será el G.O.A.T. indiscutido?

En el 2021, todavía hay quienes discuten a LeBron James. Si bien es cierto y válido creer que Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos, es imposible no poner al Rey de la NBA en la discusión. No obstante, el diálogo podría -o no- terminarse si es que logra derrotar uno de los equipos más potentes de la historia: Brooklyn Nets.

Primero, se debe aclarar que para que LeBron pueda llegar a las Finales NBA y enfrentarse a los Nets, primero deberá despachar a varios contendientes que tiene la Conferencia Oeste. Entre ellos, se encuentra el mejor récord de la liga hasta el momento, Utah Jazz, y otros equipos como Phoenix Suns, Los Angeles Clippers o los propios Denver Nuggets, quienes han dado muestras que pueden pelear por el anillo.

Es justo decir que Michael Jordan logró hacerse con equipos muy duros, aunque seguramente la victoria más complicada de su carrera hayan sido los Detroit Pistons de los Bad Boys. Para el segundo Three Peat, el jugador de Chicago Bulls regresó del retiro y demostró que seguía siendo, y por mucho, el mejor de aquel momento.

LeBron James puede hacer historia para consagrarse como el mejor

Si LeBron se impone ante los Nets, estaría haciendo dos cosas geniales: no solamente derrotar a este Brooklyn de Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden, Blake Griffin y LaMarcus Aldridge, sino también a los Golden State Warriors de Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson y Andre Iguodala.

Es difícil encontrar un equipo para derrotar más talentoso que estos Nets, aunque todo podría complicarse si es una de las tres figuras principales (Irving, Durant y Harden) se encuentran lesionadas. Sin dudas, a sus 36 años LeBron James está ante el reto más importante de su carrera en la NBA, convertirse en el G.O.A.T.

