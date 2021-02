LeBron James explotó: “El Juego de Estrellas es una bofetada en la cara”

Cuando parecía que iba ser una conferencia de prensa tranquila y con tono de celebración por un logró más que alcanzó LeBron James, todo terminó siendo una bomba que explotó contra la decisión de la NBA de realizar el Juego de Estrellas esta temporada 2020-21.

En la victoria de Los Angeles Lakers por 114 a 93 sobre los Denver Nuggets, LeBron se despachó con el segundo triple doble de la temporada al reportarse con 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Luego, en la conferencia de prensa posterior al triunfo, James siguió como en la duela del Staples Center: ¡Encendido!

Frente a la pregunta que le hicieron sobre el Juego de Estrellas que anunció la NBA este jueves, LeBron fue claro y contundente al decir que no tiene ni el más mínimo interés en asistir ya que no comprende la decisión de la liga de realizarlo en el contexto que vive Estados Unidos y el mundo con el coronavirus.

“Tengo cero energía y cero entusiasmo por un Juego de Estrellas esta temporada”, empezó diciendo LeBron sobre el All-Star Game para luego explotar y afirmar que esta decisión de la liga la tomó como una “bofetada en la cara” por el poco tiempo que tuvieron de descanso tras salir campeones.

LeBron James no quiere jugar el Juego de Estrellas 2020-21 de la NBA

“No entiendo porque vamos a tener un Juego de Estrellas, pero es un acuerdo al que llegó la liga y la Asociación de Jugadores. Tuvimos una temporada fuera (vacaciones) corta de tan solo 71 días y vienen esta temporada y dicen que no tendremos un All-Star Game para tener un buen descanso del 5 al 10 de marzo. Era mi oportunidad de recalibrar (…) Ahora nos tiran un juego así, fue como una bofetada en la cara (...) Si me eligen estaré fisicamente, pero no mentalmente”, sentenció LeBron James sobre el juego que disputará el 7 de marzo.

