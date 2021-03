Imperdibles: los nuevos programas virtuales del Jr. NBA para jóvenes y entrenadores de Latinoamérica

La NBA sigue con el firme propósito de darle los mejores recursos a los jóvenes jugadores y entrenadores de Latinoamérica. Por ese motivo, la liga anunció una serie de programas a través del Jr. NBA con el propósito de desarrollar el básquetbol, mejorar el rendimiento de los jugadores y fomentar la educación de habilidades para la vida.

El programa Jr. NBA ofrecerá cinco sesiones al mes en español por medio de la aplicación OWQLO que estarán centradas en cinco fundamentos: Her Time To Play (‘El Tiempo de Ella Para Jugar’), Jr. NBA at Home (‘Jr. NBA en el Hogar’), el Jr. NBA Coaches Clinic Live Series (‘Jr. NBA Serie de Clínicas En Vivo Para Entrenadores’), Jr. NBA Coaches Week (‘Semana de Entrenadores Jr. NBA’) y Jr. NBA Week (‘Semana Jr. NBA’).

Las inscripciones para las sesiones virtuales del Jr. NBA ya se encuentran abiertas y se podrán hacer por medio de la aplicación OWQLO. La primera sesión virtual del programa ‘Her Time To Play’ (El Tiempo de Ella Para Jugar) para las niñas latinoamericanas se lanza en abril.

“La variedad de contenido que estamos ofreciendo enfatiza habilidades para la vida que se pueden aplicar más allá de la cancha del basquetbol. Construyendo la programación virtual del Jr. NBA en Latinoamérica que lanzamos en el 2020 esperamos implementar maneras nuevas y creativas para que los niños y las niñas puedan seguir creciendo dentro y fuera de la cancha, desde sus casas”, afirmó Arnon de Mello, Vicepresidente Senior y Director General de NBA Latinoamérica.

El calendario de los próximos eventos del Jr. NBA para Latinoamérica

- Jr. NBA at Home: marzo – octubre

- Jr. NBA Coaches Clinic Live Series: marzo – septiembre

- Her Time To Play Clinic: abril, junio, agosto y septiembre

- Jr. NBA Week: octubre

-Jr. NBA Coaches Week: octubre.

Lee También