Tom Brady le reveló a Lewis Hamilton qué lo motiva a seguir en la NFL

Tom Brady y Lewis Hamilton tienen lo mejor en común que cualquier deportista quisiera tener: cada uno es el más ganador en lo suyo. Mientras Hamilton se convirtió en el corredor con más campeonatos mundiales de Fórmula 1 junto a Michael Schumacher, Brady es el máximo ganador de Super Bowl de la NFL con siete.

El quarterback de Tampa Bay Buccaneers y el piloto de Mercedes participaron en una campaña de la marca de relojes IWS, donde se realizaron algunas preguntas interesantes. Dentro de ellas, se le cuestionó a la leyenda de la NFL por qué motivo sigue jugando, teniendo en cuenta que es muy difícil que alguien lo supere, además de cumplir 44 años en agosto.

"Es un amor por lo que hago. No es como un trabajo, es amor verdadero. Hace muchos años que me enamoré de lo que hago. Otras personas pensarán '¿qué más quieres conseguir?'. Amo lo que hago, así que por qué quitar una de las cosas que más amas en tu vida de manera arbitraria y hacer otras cosas cuando quizás el tiempo no es el adecuado", respondió Brady, manteniéndose firme.

Tom Brady le contó a Lewis Hamilton que quiere seguir mejorando su juego

El mariscal de campo tiene tiempo para seguir aprendiendo, más allá de los récords individuales: "El amar lo que haces y la voluntad de seguir aprendiendo y mejorando es lo que hace que lo disfrutes más. Al final, siempre quería ser mi mejor versión, no ser el mejor. Me daba satisfacción saber que me preparé lo mejor que pude, di tanto emocionalmente a lo que hacía, di tanto a mis compañeros, di todo lo que tenía y eso es lo más satisfactorio, aunque no consigas el objetivo que querías, tendrás algo de satisfacción de que diste el máximo", apuntó.

Por sus frases, el retiro de Tom Brady está lejos de suceder, siempre y cuando no suceda nada inesperado en el transcurso de la próxima temporada de la NFL. Por su parte, Lewis Hamilton tiene la posibilidad de superar a Schumacher en la lista histórica de campeonatos mundiales, aunque ya lo hizo en los Grandes Premios: con 95, es el máximo ganador de la historia de la Fórmula 1.

