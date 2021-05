DK Metcalf compitió en atletismo por un lugar en Tokio 2020: ¿cómo le fue?

Es más que habitual la existencia de jugadores en la National Football League (NFL) que prueben suerte con relativo éxito en otras competencias deportivas, así fue el caso en esta ocasión del receptor DK Metcalf, quien quiso probarse en el atletismo y en una prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Fue así que el astro de Seattle Seahawks participó este domingo en el USA Track and Field Golden Games and Distance Open, que se disputó en la ciudad de Walnut, California, el cual entregaba plazas para la cita de los anillos; sin embargo, su suerte no fue de las mejores.

En su prueba clasificatoria, Metcalf sorprendió a todos, marcando un tiempo cronometrado de 10 segundos y 36 centésimas en los 100 metros planos, tomando en cuenta que es un atleta de 1.83 metros de estatura y 106.5 kilogramos de peso; lastimosamente, terminó último en su serie, quedando sin opciones de llegar a Tokio 2020.

Tras su participación, el receptor conversó con la cadena NBC donde indicó sobre su suerte que "estoy contento de estar aquí, Emocionado por tener la oportunidad. Gracias a Dios por la oportunidad de venir aquí y correr contra atletas de clase mundial, así".

Consultado por las motivaciones para probar suerte en el atletismo, Metcalf respondió que "simplemente, entrenar. Poner a prueba mi velocidad ante atletas de clase mundial. Como dije, simplemente tener la posibilidad de venir aquí y correr contra estos chicos, fue una bendición".

La reacción de la NFL a Metcalf



Como era de esperarse, la participación del jugador de los Seahawks en esta prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos, provocó que compañeros y rivales del fútbol americano se manifestaran sobre este hecho en las redes sociales.

Es el caso de su compañero Russell Wilson, quien junto con adjuntar el clip de la prueba de Metcalf, manifestó "¡Impresionante hermano! ¡Llegaste!", mientras que la estrella de Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, se mostró asombrado por lo hecho, señalando "¡¡10.36 es una locura en ese tamaño !! ¡Respeto loco!".

