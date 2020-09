Kirk Cousins: "Si me muero por Coronavirus, me muero, tengo mi paz con eso"

A exactamente una semana para que comience la temporada 2020 de la National Football League (NFL), el mariscal de campo de Minnesota Vikings, Kirk Cousins, aseguró en una entrevista con el podcast 10 Questions with Kyle Brandt que no le tiene miedo alguno a contraer el COVID-19.

De hecho, el jugador fue enfático en asegurar que no cree en el método de usar mascarillas para evitar contagiarse de Coronavirus, e incluso no teme que pueda morir por la pandemia; sin embargo, fue enfático en decir que acatará y aceptará las medidas de seguridad impuestas por la competición.

"Respeto las opiniones y preocupaciones de la gente. Yo voy a vivir mi vida con la mayor normalidad posible. Voy a dejar que las cosas fluyan de la forma más natural posible. Si me toca, me toca. Voy a estar bien. Si me muero, me muero. Estoy en paz con mis creencias", aseguró Cousins.

En ese sentido, y cuestionado por el hecho de no preocuparse por el Coronavirus, el quarterback le respondió que "no voy a llamar estúpido a nadie, por los problemas en que me metería. Pero soy alrededor de un .000001; y en mi opinión usar la máscara es una cuestión de resto con el resto de las personas. Eso no tiene nada que ver con mis opiniones".

Finalmente, Cousins señaló que "quiero respetar las preocupaciones de otras personas. Para mí, personalmente, simplemente hablando nadie más puede contraer el virus, ¿cuál es tu preocupación si lo contraes? Yo diría que seguiré con mi vida diaria. Si lo contraigo, voy a aguantar. Voy a dejar que la naturaleza haga lo suyo. Una estrategia de supervivencia del más apto".

Lee También