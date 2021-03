Newton no convence: los Patriots de Belichick seguirían interesados en Garoppolo

El mundo de la NFL vivió este viernes 26 de marzo el primer intercambio bomba que alteró el orden del Draft 2021 y los San Francisco 49ers ahora tienen el tercer pick, lo que daría entender que van a escoger un quarterback. Entonces, ¿qué pasa con Jimmy Garoppolo? New England Patriots aparece en el horizonte.

“Jimmy está aquí para quedarse. Es nuestro hombre este año”, le informaron fuentes de los 49ers a Adam Shefter, insider de la NFL. Sin embargo, por el lado de los Patriots todo parece indicar que no están del todo convencidos que Cam Newton sea el quarterback titular del 2021.

Dianna Russini, de ESPN, estuvo como panelista invitada en el programa Get Up y afirmó que los Patriots aún no se bajan de un intercambio potencial que involucre traer de regreso a un viejo conocido como lo es Garoppolo. ¿Se animarán?

“Hace poco estuve hablando con alguien de la liga en quien realmente confío. Tiene buena información. Dijo: 'No elimines el intercambio de Jimmy Garoppolo de la mesa'. Eso es algo que Nueva Inglaterra todavía está oliendo. A Bill no le gusta poner sus cartas sobre la mesa, así que la mayoría piensa que si todos sabemos eso probablemente no sucederá, pero definitivamente hay un tono en la liga que indica que todavía podría bajar”, informó Russini.

El pasado de Jimmy Garoppolo por los New England Patriots

Bill Belichick y los New England Patriots escogieron a Jimmy Garoppolo en la segunda ronda del Draft 2014 y fue el eterno suplente de Tom Brady con solo dos inicios de partidos en 2016. El actual QB de los 49ers ganó esos dos juegos, pero se lesionó y no pudo estar en los cuatro encuentros restantes de la suspensión del exmariscal de campo de los Pats. En 2017, a Jimmy G lo enviaron a San Francisco.

