¡Tranquilidad! New York Jets podrán jugar ante Arizona Cardinals por la NFL

Los aficionados respiramos tranquilos. Si bien este viernes se conoció de la existencia de un caso positivo de Coronavirus en los New York Jets, que obligó a suspender sus entrenamientos y poner en duda su juego ante Arizona Cardinals, la National Football League (NFL) entregó noticias positivas.

Por medio de un comunicado, la institución informó que tras realizarles exámenes a todos sus jugadores, entrenadores y personal del equipo, se pudo comprobar que lo ocurrido con uno de sus deportistas se trató de un falso positivo, por lo que todos dieron negativo.

Ante esta situación, la NFL le permitió a los Jets poder disputar este domingo 11 de octubre su partido ante los Cardinals, en el Metlife Stadium de East Rutherford, en busca de salir del fondo de la clasificación en la División AFC Este, donde no han ganado partidos.

"Iniciamos con los protocolos obligatorios de la NFL incluyendo el aislamiento de un jugador, las pruebas siguientes, y el rastreo de contacto. […] Esperamos a que sea domingo para nuestro partido ante Arizona Cardinals", informó la franquicia de Nueva York.

Por su parte, el entrenador de los Cardinals, Kliff Kingsbury, señaló de cara al juego del domingo que "hay frustración sobre cómo jugamos la semana anterior. Así que cuando lo escuchas al inicio, te quedas como, ‘Oh, no, realmente queremos volver allí afuera’. Y entonces te concentras y te das cuenta de que solo se puede controlar lo que está en tus manos".

De esta forma, sólo se aplazaron dos partidos de la jornada 5 de la NFL, el New England Patriots vs. Denver Broncos, que se jugará el lunes 12, y el Tennessee Titans vs. Buffalo Bills, a disputarse el martes 13.

Lee También