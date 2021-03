Las tres mejores contrataciones de la agencia libre en NFL

Se ha cumplido exactamente una semana desde que se abrió oficialmente la ventana de agencia libre en la National Football League (NFL), y restando cinco meses para que comience la temporada 2021, los 32 equipos comienzan a incorporar jugadores pensando en el próximo certamen.

Por ello es que en Bolavip queremos repasar quiénes son las tres mejores contrataciones que se han realizado en los últimos siete días, previo acuerdo que se llegó en negociaciones durante días anteriores, donde en palabras de expertos, estas franquicias hicieron los movimientosa correctos.

El primer nombre que aparece en escena es el del mariscal de campo Dak Prescott, quien pese a perderse el tramo final de la pasada temporada 2020 con una fractura luxación en el tobillo derecho, Dallas Cowboys ha vuelto a depositar su confianza en él y le firmó un contrato por cuatro temporadas y $160 millones de dólares. "Fue la movida con más peso de la agencia libre", aseguró Seth Walder, analista de ESPN.

El siguiente equipo que hizo las cosas bien fue New England Patriots, quien no conforme con abrir su billetera para firmar una importante cantidad de jugadores, logró firmar a dos connotados alas cerradas, como Hunter Henry y Jonnu Smith, este último, a juicio del ex jugador Matt Bowen, "puede estirar las costuras y atrapar pases en el centro del campo para la ofensiva, además de crear problemas para las defensivas rivales".

Jonnu Smith llega a los Patriots desde Tennessee Titans (Getty)

Y el último en esta lista es Cleveland Browns, quienes llamaron la atención con tres contrataciones: el safety John Johnson III, el esquinero Jalen Ramsey y el tackle defensivo Aaron Donald, aunque para el analista de ESPN, Mike Clay, el más importante es el primero, porque "es uno de los safeties de élite en la liga, es suficientemente versátil y talentoso como para dominar en coberturas de pase y contra la carrera, al tiempo que alinea en lo profundo, en la caja, o incluso en una esquina".

