El verdadero motivo por el que New York Jets no drafteó a Patrick Mahomes

Los deportes en Estados Unidos tienen una presión extra para los gerentes generales que llega a través del Draft, ya que allí pueden resultar siendo elevados por los cielos por los fanáticos. Sin embargo, cualquier GM puede ser escrito en los libros históricos si es que dejan escapar a algún prospecto que a futuro se convierta en el mejor de la liga.

Esto mismo le sucedió a New York Jets en el Draft de la NFL en el 2017, quienes no tomaron a Patrick Mahomes y, en su lugar, decidieron ir por Jamal Adams. Con el diario de este 2020 se puede afirmar que el ex gerente general de la franquicia, Mike Maccagnan, realizó uno de los peores errores en la historia del Draft.

Patrick Mahomes fue tomado por Kansas City Chiefs en la décima posición y se ha convertido en uno de los mejores quarterbacks de la NFL, para muchos el mejor, e incluso la sexta elección de aquel momento ya no está más en los Jets. Adams, al igual que tantos otros como Le'veon Bell, solicitó el traspaso y hoy por hoy lo disfruta Seattle Seahawks.

El motivo por el que New York Jets no seleccionó a Patrick Mahomes

De acuerdo a las informaciones del New York Post, el GM entendía que su quarterback ideal ya lo tenían: “Patrick Mahomes podría haber sido un Jet en 2017, pero el ex gerente general Mike Maccagnan lo rechazó con la selección número 6 porque creía que los Jets ya podrían tener a su mariscal de campo del futuro en Christian Hackenberg, y si no lo tenían, lo harían en el draft de 2018, que estaba siendo visto como un draft más rico en QB”.

Christian Hackenberg fue una decepción absoluta, ya que jamás llegó a debutar en la NFL y tras dos años fue liberado por los Jets. Hackenberg se convirtió en el tercer mariscal de campo seleccionado en la primera o segunda ronda, desde 1967, en no jugar un partido en sus dos primeras temporadas. En el 2018, New York fue por Sam Darnold y el futuro todavía es ina incógnita: deben rodearlo mejor.

