No es Cavani: un uruguayo afirmó que jugar en Boca es la cuenta pendiente de su carrera

Claro, hay que aclararlo de entrada. Porque si hoy mencionamos a un uruguayo hablando de Boca, todos los hinchas piensan en Edinson Cavani.

Pero no. Mientras esa novela sigue sin resolverse, quien le tiró un guiño al Xeneize fue Egidio Arévalo Ríos, histórico de la selección charrúa.

"Se habló en varias oportunidades de mi llegada a Boca. Incluso llegué a hablar un par de veces con Guillermo (Barros Schelotto), que me quería en el plantel. Pero no se dieron las condiciones o no hubo acuerdo con mi representante, no sé bien qué pasó. Jugar en Boca es una materia que me quedó pendiente en mi carrera", reveló en diálogo con El crack deportivo,

Ya tiene 38 años y hace poco firmó con el Sud América de la segunda división de su país, por lo que ya parece demasiado tarde para cumplir el sueño.

De igual manera, siguió con los elogios y habló sobre la Bombonera: "Se disfruta mucho jugar ahí adentro. Porque es verdad que late, se siente. Quizá los jugadores experimentados estamos un poco más acostumbrados a esas adversidades, pero a los jóvenes les puede jugar en contra. Por eso hay que hablarles mucho e intentar sacarles ese estrés para que disfruten del partido".

Y bueno, no podía no opinar sobre los rumores de que Cavani llegue al fútbol argentino: "No sé qué puede pasar con Edi, es algo que debe decidir él. Desconozco si tendrá otras ofertas y si su idea es volver ahora a Sudamérica. Sí puedo decir que sería bueno verlo con la camiseta de Boca y que es un jugador hecho a la medida del club. Tiene un despliegue bárbaro, a nosotros en la selección nos daba una mano tremenda", contó.

