No quiso ser Jordan: Derrick Rose admitió que LeBron James rechazó a Chicago Bulls

El verano del 2010 es de los más recordados en la historia de la NBA, ya que el mismo marcó un antes y un después en la carrera de LeBron James y el resto de la liga. El Rey, quien por ese momentos era agente libre, se encontraba buscando al mejor equipo posible tras haber decido no seguir en Cleveland Cavaliers.

James se entrevistó con varios equipos, pero había algo claro: sea donde sea, quería ir con Chris Bosh, por lo que no había muchas franquicias que pudieran asumir los gastos por el límite salarial. Entre aquellas que sí podían asumirlo se encontraba Chicago Bulls y, de acuerdo a lo informado en ese entonces, LeBron no terminó llegando al equipo porque Derrick Rose no lo reclutó.

El actual jugador de New York Knicks no olvida lo sucedido y aprovechó para advertir que sí lo hizo en su libro: "Hice el reclutamiento de LeBron para Chicago”, comenzó escribiendo el guardia. Luego, dio más detalles sobre el video que grabó para que James termine escogiendo a los Bulls como su nuevo sitio, algo que todos saben que al final terminó siendo Miami Heat.

LeBron James no quiso jugar en Chicago Bulls

“Gar Forman, nuestro gerente general, vino a verme con la gente de la oficina sobre la creación de un video para Chris Bosh, D-Wade y Bron. No luché contra eso. Hice el video. Estoy seguro de que Bron y esos tipos lo vieron. Entonces salió esta historia de que no era muy aficionado a la contratación. ¿Debo decir que recluté?", se preguntó Rose, respecto a las versiones que indicaban que no quería al Rey.

Luego, aprovechó para enviarle un mensaje a la franquicia: "De ahí es de donde vengo. Es un perder-perder. No me siento cómodo diciendo que estoy reclutando porque respeto a mis compañeros de equipo. ¿Deberían los jugadores hacer eso? No parece correcto. Cuando vi la historia, Derrick no quiere reclutar. Sentí que, como mi socio en esto, los Bulls deberían haber salido y haber dicho que lo había hecho. Ellos no lo hicieron".

A Derrick Rose lo apuntaron desde distintos ángulos con el correr de los años, al punto que alguien se atrevió a escribir que había elegido a Joe Johnson en lugar de LeBron James. Ahora, con la versión del jugador, queda una vez más todo claro que la decisión partió por el Rey, quien no quiso llegar al sitio que Michael Jordan hizo brillar.

Lee También