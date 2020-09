"No te victimices": hija de Alan García volvió a criticar a Martín Vizcarra

La política en Perú sigue dando que hablar. El caso de los audios en contra de Martín Vizcarra inauguraron una nueva etapa de crisis de la que todos quieren salir ganando.

Desde el APRA, por ejemplo, el partido que más perdió desde la últimas elecciones, piden la vacancia del Presidente. Para muchos de ellos es un dictador y no tiene legitimidad en su puesto.

Las palabras de Mauricio Mulder o de Mijael Garrido Lecca a favor de la vacancia son algunos ejemplos. Ellos no quieren más a Vizcarra en el poder.

Otra de este mismo perfil es Carla García, la hija del lider con más poder del Aprismo. Su padre se suicidó cuando fue la justicia a buscarlo y desde ese momento, Carla ha tenido un lugar más preponderante en la política local.

Cada vez que el trollcenter se te prende por un tuit, es que el tuit llegó bien. ☺️ — Carla García B �� (@esquinabaja) September 15, 2020

En esta oportunidad, ella enumeró las acciones que debería hacer Vizcarra desde su opinión: "1. saca a toda tu familia y amigos de puestos en el estado. 2. deja de reunirte con fiscales y de, a la mala, tratar de dirigir el accionar del congreso. 3. no blindes a los ministros que cambiaste en medio de escándalos. 4. no pagues favores con embajadas. 5. no te victimices".

Obviamente, tras esto recibió muchos comentarios recordandoles los presuntos crímenes de su padre. Ella cuando se los recuerdan, a veces dice que es un insulto para su memoria. Pero sí, el que se victimiza es Vizcarra...

1. saca a toda tu familia y amigos de puestos en el estado.

2. deja de reunirte con fiscales y de, a la mala, tratar de dirigir el accionar del congreso.

3. no blindes a los ministros que cambiaste en medio de escándalos.

4. no pagues favores con embajadas.

5. no te victimices https://t.co/6Q61zauujE — Carla García B �� (@esquinabaja) September 15, 2020

