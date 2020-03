"No vale la pena": Eddie Fleischman criticó duramente a político peruano

Hoy por hoy, todos hablan del coronavirus. Expertos y no expertos se animan a informar y opinar sobre esta enfermedad que está cambiando el mundo.

Políticos y periodistas, lejos del mundo de la ciencia, escriben constantemente sobre el COVID-19. También es cierto que no hay mucho más de que hablar.

Ricardo Belmont, por ejemplo, hizo un video el 15 de marzo en donde pretende quitarle importancia al tema. En sus palabras, además, se ve que no sabe la fecha en la que está.

Eddie Fleischman, periodista deportivo que siempre opina de otros temas, vio el video y reaccionó. Demostró estar totalmente en contra de lo dicho por el político.

"Y yo que pensé siempre que 'no hay colorado malo'", comenzó el periodista. "Los calificativos a este tipejo, me harían ensuciar mi Twitter y no vale la pena", concluyó el comunicador.

Así, otra voz se suma en contra de este político. Recordemos que en el día de ayer, Jean Ferrari y Marcio Valverde también lo repudiaron.

Los calificativos a este tipejo, me harían ensuciar mi Twitter y no vale la pena. https://t.co/5taNBrPgeD — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) March 18, 2020

