En los últimos meses, Antonio Brown parece haber hecho cada día un poco más para alejarse de la NFL. Por si su salida de los Pittsburgh Steelers no fuera suficiente reflejo de su personalidad de prima donna, la posterior pelea con Mike Mayock para irse de Oakland Raiders lo confirmó.

De cualquier manera, lo más grave en su contra son las denuncias por abuso sexual, algo que todavía no se ha resuelto a nivel legal.

Más allá de su situación con la Justicia, el receptor se pasó su tiempo fuera de la liga repartiendo críticas ridículas a excompañeros, entrenadores y a cualquiera que se le cruzara por la cabeza. Pero, recientemente, comenzó a pedir disculpas a cada uno de los que atacó, con una especial dedicada a Big Ben Roethlisberger en su cuenta de Instagram.

El mensaje hacia el mariscal de los Steelers generó ciertos rumores sobre sus intenciones de regresar a Pensilvania, por lo que Mike Tomlin, entrenador del equipo, se refirió claramente a la situación actual: “No tenemos ningún interés profesional actualmente”, sentenció.

A pesar de la negativa, aclaro que “las cosas siempre pueden cambiar según cómo se desarrolle la offseason”, por lo que volvió a generar cierta intriga. De todos modos, explicó: “Después de todo lo que sucedió, es difícil imaginar que Brown pueda encajar bien en los vestidores”.

Por ahora no tendría mucho sentido que Pittsburgh negociara con el receptor, ya que la NFL está investigando en forma particular los incidentes relativos a las denuncias en su contra. El comisionado ya anunció que ninguna organización podrá contar con él hasta que la liga no revele los resultados, por lo que, de momento, parece que Brown está muy lejos de volver.

