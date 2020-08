¿Perú o México? Padre de Santiago Ormeño respondió la incognita por su hijo

De un mes a otro, Santiago Ormeño pasó de ser un desconocido en Perú a ser pedido para la Selección. Todo por que en 3 partidos, logró anotar 3 goles.

Él cuenta con la doble nacionalidad y tiene la posibilidad de elegir, siempre que se lo pidan ambas, entre la Blanquiroja y el Tricolor. Hay que decir que el origen de su peruanidad es por el lado parterno ya que su abuelo era peruano y por él pudo sacar la nacionalidad.

Este miércoles, justamente su padre, quien también tiene ambas nacionalidad, habló de las posibilidades de su hijo. Respondió la pregunta clave: ¿Dónde le gustaría que juegue su hijo?

"Yo quiero que (Santiago) juegue para México", aseguró. De todas maneras, analizó un poco más la cuestión: "Es más complicado jugar aquí".

Una acción que la Federación Peruana de Fútbol debe imitar: seguir de cerca a aquellos futbolistas que digan “no” en un principio y dialogar constantemente con el círculo familiar. Ejemplo: Alexander Robertson. Sabemos que Perú no es su prioridad, pero hay que estar detrás. https://t.co/jX9mWSQCwC — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) August 12, 2020

"En Perú, Paolo Guerrero va de salida, no sabemos si llegará al Mundial; La Foca Farfán, lo mismo, acaba de salir del Lokomotiv después de tres años", consideró. "Acá en México está el boom de Raúl Jiménez, está Macías, porque el Chicharito no creo que vaya a llegar, y alguno otro más, la competencia no estará fácil", agregó.

Igual, manifestó su respeto por la Blanquiroja: "Jugar para la selección peruana sería un gran honor, mi padre jugó ahí y fue referente del futbol peruano, histórico". Así, su padre dio su opinión ¿Inclinará la balanza?

