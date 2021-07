¿Qué hacía Michael Jordan la última vez que Phoenix Suns llegó a Finales NBA?

La temporada regular 2020-21 demostró que los Phoenix Suns fueron construyendo un equipo que ratificaría por qué fueron el segundo mejor conjunto de la Conferencia Oeste con marca de 51-21. En los Playoffs fueron derrumbando gigantes y después de 28 años volvieron a las Finales con un mal recuerdo que involucró a Michael Jordan.

El equipo liderado por Chris Paul venció a Los Angeles Lakers y LA Clippers como los triunfos más rutilantes camino a las Finales de la NBA. ¿Cuándo fue la última vez que Phoenix disputó una Final? Eso sucedió en 1993 y el verdugo fue nadie más y nadie menos que Jordan.

Liderados por Charles Barkley, los Suns intentaron darle la pelea a unos Chicago Bulls que venían de ganar dos títulos consecutivos de la NBA. Phoenix ganó los juegos 3 y 4, pero Jordan y compañía sentenciaron las Finales por 4-2 para lograr el primer ‘Three-Peat’ (tres campeonatos en temporadas seguidas).

Aunque ya se sabe qué hacía Michael Jordan la última vez que Phoenix Suns llegó a unas Finales NBA, brillar en las duelas, lo que ningún fanático se imaginó fue que aquella serie sería la última antes que MJ decidiera retirarse por primera vez de la liga un 6 de octubre de 1993.

Michael Jordan pensaba en retirarse de la NBA cuando Phoenix Suns llegó a Finales NBA

“No es porque no me guste el juego. Me encanta el baloncesto. Siempre lo haré. Simplemente siento que, en este momento particular de mi carrera, he alcanzado la cima de mi carrera. He logrado mucho en ese corto período de tiempo, si quieres llamarlo corto. Pero siento que no tengo nada más que demostrar”, afirmó Michael Jordan sobre su primer retiro tras jugar Finales NBA contra Phoenix Suns.

