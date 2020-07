"Pobre diablo": Milagros Leiva pidió disculpas por su blooper y le respondió a Urresti

Milagros Leiva ha sido tendencia todo el día en twitter. Su blooper diciendo mal el número de casos positivos en Perú fue causa de muchos troleos.

Y es que ella no supo decir bien 288 477 y dijo cualquier cosa. Dio la impresión que no sabía decir números tan largos y quedó expuesta en vivo y en directo.

Uno de los personajes más importantes que se burló de ella fue Daniel Urresti. El congresista se manifestó en la red social del pajarito ironizando su error.

"Si así lee los números de seis cifras... ¡ya me imagino cómo leería las millonarias cifras de la hiperinflación de Alan!!!", tiró el parlamentario junto con el video.

Ahora entiendo porque esta en Willax Milagros Leiva.

Horror no sabe leer números de 6 cifras, @GeneralDelAire1 enséñele. pic.twitter.com/QY5yMlCOFd — Paul Sergio (@PaulSergioGuer2) July 2, 2020

Ella entonces decidió responder: "Ofrezco mis disculpas por haber leído mal una cifra matemática en el programa, ocurrió mientras me trasladaba a otro set y me equivoqué.Gracias por avisarme! Al pobre diablo de Urresti no tengo nada que decirle, este sospechoso de asesinato y violación ya sabe lo que pienso de él".

Así, Leiva, a pesar de ser señalada, asumió su error y respondió. Se dirigió al congresista sin pelos en la lengua ¡Muy picante Milagros!

Ofrezco mis disculpas por haber leído mal una cifra matemática en el programa, ocurrió mientras me trasladaba a otro set y me equivoqué.Gracias por avisarme! Al pobre diablo de Urresti no tengo nada que decirle,este sospechoso de asesinato y violación ya sabe lo que pienso de él. — milagrosleiva (@MilagrosLeivaG) July 2, 2020

