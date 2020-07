Maldad pura: Daniel Urresti se burló de blooper en vivo de Milagros Leiva

Milagros Leiva volvió a ser noticia. No fue por una revelación periodística o una entrevista valiosa, otra vez fue por un error que la dejó expuesta.

Es dificil olvidar cuando difamó a Daniel Mora o cuando aseguró que iba a hacer caer al gobierno de Humala. En los últimos tiempos, también se recuerda cuando apeló a un contacto para evadir el control policial en plena cuarentena.

Ahora, fue tendencia por su programa del miércoles. Ahí, cuando quizo decir el número de casos positivos se equivocó y quedó como si no supiera decir un número tan simpre como 288 477.

Tras ello, las burlas llegaron de todos lados. Como no podía ser exepción, Daniel Urresti, muy activo en las redes, se manifestó y se puso irónico con su blooper.

“Si así trabajas para tu país, Leiva, no trabajes más” ������



Juliana Oxenford aniquilando a la pataleta de Milagros Leiva. Alguien llame al general del Aire!

pic.twitter.com/0kfdO7W4la — Cristhian Rojas S (@CristhianRS) March 24, 2020

"Si así lee los números de seis cifras... ¡ya me imagino cómo leería las millonarias cifras de la hiperinflación de Alan!!!", escribió junto a emojis de risas.

Así, Milagros Leiva volvió a quedar expuesta y le dio comidilla a sus críticos. No es para menos, pues el número que dijo no solo estaba equivocado, sino que directamente no existía ¡Qué vergüenza!

Si así lee los números de seis cifras... ¡ya me imagino cómo leería las millonarias cifras de la hiperinflación de Alan!!! ������ pic.twitter.com/h7sR57Penf — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) July 2, 2020

