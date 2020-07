Qué canal transmite Seattle Sounders vs. Los Angeles FC por el torneo MLS is Back

Seattle Sounders y Los Angeles FC enfrentarán este lunes por los octavos de final del torneo MLS is Back.

El conjunto de Los Angeles acabó la fase inicial en el segundo lugar de su grupo con cinco unidades y ahora buscará ingresar a los cuartos de final.

Seattle, por su parte, también quedó segundo en su zona tras una victoria, un empate y una derrota. ¿Podrá meterse entre los ocho mejores?

Día y horario: ¿cuándo es el partido de Seattle Sounders vs. Los Angeles FC?

El partido de Seattle Sounders vs. Los Angeles FC por los octavos de final del torneo MLS is Back será este lunes 27 de julio en el ESPN Wide World of Sports Complex.

Horario del partido según cada país:

Estados Unidos: 20:00 PT/ 23:00 ET

CDMX: 22:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Argentina: 00:00 horas (martes)

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

USA: FS1, UniMás, FOX Deportes, FOX Sports app, TUDN app

Canada: TSN, TSN App, TVA Sports, TVA Sports App

México: ESPN

Latinoamérica: ESPN

