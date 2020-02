Residente lanzó ayer a la noche el tema titulado "René" que habla mucho de su infancia y de las malas experiencias que le tocó vivir en su carrera.

En twitter contó cómo surgió esta canción: "Una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el estadio esperándome y yo no quería salir del hotel".

Y explicó: "Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema".

Uno de los más fuertes que lanzó. En las redes sociales, todos le dejaron mensajes más que positivos sobre esta versión.

+ La letra completa:

"Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento a la ventana del avión El estrés me tiene enfermo, hace diez años que no duermo. El IRS me sigue investigando, me estoy divorciando pero no importa yo sigo rimando. Cometo errores pero hago lo que pueda, aprendí a aterrizar sin ruedas… Y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río, el concierto está lleno pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira, mi hijo tiene que comer así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo, no se pa donde voy pero se de donde vengo. Me críe con Cristopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas Corríamos por la calle sin camiseta, en las parcelas de Trujillo, cuesta abajo, en bicicleta. La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma pa que suene como un carro. Recargábamos batería con malta india y pan con ajo, nadie nos detenía. Éramos inseparables, hasta que un día lo mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota, se apagaron las luces en el parque de pelota".

