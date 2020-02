Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, ha dejado muy claro en repetidas oportunidades que su intención es que Tom Brady se mantenga en el equipo, al menos, una temporada más.

Brady, sin embargo, no ha sido tan claro con respecto a su futuro, mostrándose más bien esquivo y reflexivo al respecto, si bien dejó claro que bajo ningún concepto se retirará por ahora.

(�� @TomBrady en Instagram)



¿En qué equipo jugarás el próximo año?

“...” ��



¿Qué se siente llegar a la cima?

“Nunca se siente así. Sigues avanzando y tratando de lograr más cosas.”



¿Te gusta jugar en ����?

“La pasé genial. Y espero que lo pueda volver a hacer.” pic.twitter.com/CYDLipSNx7 — Corazón Patriota (@PatsHeartMX) February 5, 2020

En este sentido, Adam Schefter de ESPN reveló que ambas partes ni siquiera se han sentado a negociar una extensión de contrato, a pesar de que sí ha habido comunicación fluida entre ellos:

"No contractualmente. No han tenido negociaciones. No se han sentado a tener las conversaciones que tienen que tener. Hasta ahora, solo han hablado de cosas generales, cordialidades (...)", declaró Schefter a The Greg Hill Show.

Brady podría convertirse en agente libre y firmar con cualquier equipo que le plazca, por lo que Schefter considera que debería notificarles a los Patriots sus intenciones cuánto antes para evitar que suceda lo mismo que con Rob Gronkowski:

"Solo digo que si eres New England, necesitas esa respuesta. No pueden repetir con el mariscal de campo lo que les pasó con el ala cerrada el año pasado. Rob Gronkowski anunció que se retiraba en la víspera de las reuniones de propietarios a fines de marzo. La agencia libre ya tenía dos semanas de iniciada en ese momento", concluyó Schefter.

Los Patriots tuvieron muchos problemas en la posición de ala cerrada la temporada pasada al no poder conseguir un reemplazo de alto calibre para su mejor receptor. ¿Sucederá lo mismo con Brady?

