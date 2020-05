Se cumplen 35 años del primer trofeo que ganó Michael Jordan en la NBA

Hoy no es un día cualquiera para Michael Jordan. Ya que en medio de su reaparición pública mediante el documental The Last Dance, cada hito de lo que sucedió con su carrera está siendo recordado, como por ejemplo lo que ha ocurrido en su primera temporada como jugador profesional en la NBA.

Es así que la cadena ESPN recordó en sus redes sociales que un 16 de mayo, pero de 1985, Su Majestad logró su primer título en la competición, al ser elegido como el Novato del Año, debido a su buena campaña en los Chicago Bulls, después de haber ganado la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984.

Jordan se quedó con el premio al Novato del Año en 1985 (Foto: Getty)

Es que su aparición estelar en la NBA comenzó a mostrar el material de que estaba hecho el oriundo de Brooklyn, jugando todos los partidos de la temporada regular, jugando en promedio 38.3 minutos y mostrando además su instinto asesino, marcando 28.2 puntos por lance, además de 6.5 rebotes, 5.9 asistencias y 0.8 bloqueos.

Michael Jordan won Rookie of the Year 35 years ago today.



The legend of Jumpman was born �� pic.twitter.com/HZYAmKr3lg — ESPN (@espn) May 16, 2020

No fue todo, porque además fue el primer novato en anotar más de 20 puntos durante 35 partidos, sumando en la temporada un total de 918 unidades, algo que no ocurría desde 1963-64; su promedio de anotación es comparable con el de leyendas como Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robertson y Will Chamberlain.

Además, siendo rookie fue nominado por primera vez al Juego de las Estrellas y le dio una mejora ostensible a los Bulls, que pasaron de tener 27 partidos ganados y 55 perdidos en 1983-84, a 38-44 en la primera campaña de MJ, en lo que fue el comienzo de una historia que lo convertirá en el mejor de todos los tiempos.

