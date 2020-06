Se hizo un tatuaje de Quintero, Juanfer lo vio y lo compartió en su Instagram: "Todavía no caigo"

Los jugadores de los equipos más grandes de cada país y del mundo están muy acostumbrados a tener cientos de miles de fanáticos que constantemente les demuestran cariño.

De igual manera, conservan la capacidad de sorprenderse cuando alguno va un poco más allá, como le pasó a Juan Fernando Quintero.

El tatuaje que conquistó a Juanfer.

El colombiano se encontró en las redes sociales con un tatuaje impresionante que Matías Nicolás Terrazas se hizo en su pierna y decidió compartirlo en una historia de Instagram.

"Yo pude estar en el Bernabéu y la noche previa me prometí que si le ganábamos a Boca iba a ir caminando a Luján, cosa que ya hice, y también que me iba a hacer un tatuaje bien grande de River. Y ahora lo estoy cumpliendo, ya terminé la primera sesión de cinco horas y está quedando espectacular", contó el joven a Diario Olé.

Matías, el protagonista de la historia. (Foto: Diario Olé)

Luego, contó su reacción cuando vio que el '10' había visto lo que se hizo: "¡Es una locura! Cuando subí la foto en una historia de mi Instagram, ni se me cruzó la idea de arrobarlo a Juanfer porque imagino que todos los días debe recibir cosas de este tipo... Pero tuvo tal repercusión que él mismo publicó en su cuenta la imagen de mi tatuaje y yo no lo podía creer. Me costó dormirme anoche, je... Además hoy me contactaron desde su entorno, y me dijeron que esta tarde me iban a hacer hablar con él para que me mandara también un autógrafo para que me pueda tatuar también. Todavía no caigo".

¿Sus planes a futuro? Seguir con dicha obra de arte: "La idea es poder completar toda la pierna con más situaciones referidas a la final de la Libertadores 2018. Sin dudas que el gol de Juanfer fue el más importante de toda la historia, al menos eso pienso yo, y por eso arranqué con él. Pero también le quiero sumar otras escenas de ese partido, como la imagen de Enzo Pérez arrodillado y mirando al cielo... Enzo es otro crack. Y claro, alguna frase o imagen de Gallardo, al igual que quiero sumar el número 27 en honor a Pratto. Creo que me llevará unos meses más hasta terminarlo, y espero que con toda la repercusión el tatuador me haga un descuento también porque me va a salir bastante caro, je...".

Lee También