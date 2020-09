Seba Domínguez somos todos: así reaccionó luego de escuchar a Pons cantando un gol del Chelsea

Más de una generación fue la que creció viendo los partidos de la Premier League contados por la voz del 'Bambino' Pons. La mayoría no recuerda goles, partidos o campeonatos, sino que se identifica con los icónicos cantos que el relator realizaba luego de cada anotación, adaptando las letras de los hits mundiales más conocidos.

Mucho tiempo después, fue ESPN el canal que tomó la sabia decisión de volver a abrirle las puertas al histórico periodista, buscando revivir esos viejos tiempos y activando de un día para el otro la nostalgia de cientos de espectadores que fueron a prender la televisión no para ver fútbol, sino para escucharlo a él.

Ayer, en el duelo del Brighton ante Chelsea, quedó bien marcado esto, luego de que Jorge Luiz Frello abrió el marcador para los de Lampard de penal. Pons, siguiendo la tradición, entonó unas estrofas jugando con el nombre del futbolista y luego le dio el pie a su comentarista para que analice lo recién sucedido.

Pero Sebastián Domínguez, lejos de ponerse a hablar del desarrollo del juego, decidió tomarse un momento en vivo para representarnos a todos: "Vos no sabés lo que es haber crecido, con tu forma de gritar los goles. Para mí es un momento muy especial, lo disfruto, desde que arrancó la transmisión que estoy con una sonrisa, no me deja mentir el productor. De verdad, es volver a sentir algo que me pasó muy de pibe, siguiendo la Premier. El gol es una anécdota, me dijiste antes que ibas a cantar y darme tiempo de comentar el gol. Cantá lo que quieras, te banco a muerte", soltó.

Ya notoriamente emocionado, el relator respondió: "Muchísimas gracias Seba, para mí es un placer. No sabía que me escuchabas. Una vez me crucé con tu papá yendo a Rosario, hace 10 años, nos conocemos hace bastante tiempo. Te lo agradezco de corazón, muy amable".

