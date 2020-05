Stephen Curry revela cuál es el gran problema en la actualidad de los Warriors

El base estrella de los Golden State Warriors fue uno de los primeros en hacer autocrítica por la mala campaña que tuvo el equipo (quince victorias y 50 derrotas) y confesó cuál fue el principal problema de la franquicia, que se vio agravado por la pandemia del Coronavirus.

“Estamos en una situación única, somos muy nuevos el uno para el otro. Tantas caras nuevas que este año siempre se trató de tratar de conocerse, el ‘año puente’, tratando de volver a la cima. Obviamente, con lesiones y todo lo demás, como esta suspensión donde ha sido difícil, para ser honesto”, dijo Curry a NBC Sports.

Stephen Curry.

El hecho de no poder estar juntos entrenando y en los juegos, por la cuarentena e aislamiento, es el factor principal que señaló Curry como el problema que tuvo y tiene la franquicia de San Francisco. Para el base las relaciones personales son fundamentales en un equipo.

“Lo que me ha abierto los ojos es lo importante que son esas relaciones para lo que hacemos en la cancha. No se trata solo de reunir talento. Se trata de esa química y demás. Honestamente, no he estado haciendo un gran trabajo y me mantengo en un alto nivel de liderazgo”, afirmó la estrella de los Warriors.

Como primer paso para mejorar, Stephen Curry admitió que en su rol de líder le ha faltado ejercer un papel protagónico a la hora de la comunicación de los Golden State Warriors.

