Sueldos de jugadores en números negativos por quinto año consecutivo

Debido a la pandemia del Coronavirus iniciada este año, uno de los grandes problemas que se veían venir en las Grandes Ligas era el sueldo de los jugadores, quienes ha pesar de este inconveniente, pudieron llegar a un acuerdo en no dejar de percibir dinero aunque la temporada no se jugara.

Esto debido a las negociaciones con el sindicato de jugadores ante los dueños y el comisionado de la MLB, que a pesar de que la liga registró su 18va temporada consecutiva reportando números negativos, los sueldos de los peloteros no suben, sino todo lo contrario.

Según la información de The Associated Press, al menos durante los estudios preliminares de la temporada 2020, se resaltó el 5to año consecutivo en los que el sueldo promedio de los jugadores no pasa la cifra de los 4 millones 300 mil dólares, estando la cantidad congelada desde el Opening Day de la campaña del año 2017.

Asimismo, según los reportes del Opening Day del 2019 a lo que hubiese sido el día inaugural de éste año, los sueldos promedio tuvieron un bajón de 1.3%, ni con los contratos millonarios firmados en la agencia libre por Gerrit Cole, Stephen Strasburg y Anthony Rendón.

Esta situación podría colocar el rumo sobre una posible huelga en el futuro, debido a que el contrario entre MLB y la MLBPA culmina el primero de diciembre del próximo año, y esto podría traer como consecuencia un parón para la próxima campaña. Mientras tanto, todavía se busca una solución para conocer la fecha del inicio de este temporada, si es que se decide tomar la determinación de comenzarla.

Lee También