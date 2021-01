TNT Sports es la nueva marca regional de Deportes de WarnerMedia Latin America

WarnerMedia Latin America anunció que integrará todos sus activos y contenidos deportivos bajo la misma identidad de marca: TNT Sports.

De esa manera, respetará una misma línea editorial en todo Latinoamérica y potenciará la división Deportes de la compañía, teniendo como uno de los grandes objetivos potenciar la expansión de las ligas nacionales a nuevos territorios.

Fue Gustavo Minake, General Manager de la empresa en Chile y líder del equipo en esta nueva etapa, expresó: "Estamos muy orgullosos de haber dado este paso tan importante. Ahora, nucleados bajo la marca TNT SPORTS, iniciamos una nueva era para nuestra división Deportes; todo ello con el objetivo de acercarnos cada vez más a las audiencias, con propuestas específicas para cada mercado y con todo lo que los fanáticos del deporte y del fútbol desean y disfrutan”.

+Propuestas por país:

- Brasil: TNT Sports toma lo mejor de Esporte Interactivo, transmitiendo los partidos del Brasileirão, UEFA Champions League, UEFA Nations League, Serie A (Italia), Supercopa UEFA, amistosos de equipos europeos y Eliminatorias Europeas Catar 2022 en las pantallas de las superstations TNT Brasil y SPACE Brasil, ahora bajo el sello de producción de TNT SPORTS.

- Chile: se mantendrá la oferta que nucleaba Canal de Fútbol, teniendo tres señales de TNT Sports, transmitiendo las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y fútbol de Primera División y Ascenso de la ANFP, además de la Copa Chile y Supercopa Nacional, así como del Mundial masculino de Handball Egipto 2021.

- Argentina: la marca ya presente desde 2017 continuará difundiendo a través del Pack Fútbol el torneo de Primera División de la Liga Profesional de Fútbol, el fútbol femenino AFA (Primera División) y el futsal AFA, entre otros eventos y contenidos exclusivos.

A nivel regional, el lanzamiento se hizo efectivo este domingo 17 de enero, con las transmisiones de la Final de la Liga Profesional en Argentina (Boca vs. Banfield), del Superclásico chileno (Colo Colo vs. Universidad de Chile) y de una nueva fecha del Brasileirão (Internacional vs. Fortaleza) y Serie A (Inter vs. Juventus).

Lee También