The Last Dance: La serie de Michael Jordan y Chicago Bulls se convierte en el documental más visto de ESPN

No caben dudas que la pandemia del Coronavirus ayudó, de alguna forma, a que el documental The Last Dance, que cuenta la historia de Michael Jordan y los Chicago Bulls, en el camino a sus seis campeonatos de la NBA, se convirtiera en una de las series más vistas en el último tiempo, y en Estados Unidos, sus números siguen asombrando.

Según los datos entregados por la cadena ESPN, que emitió por sus señales en la Unión Americana el trabajo de Jason Hehir, el espacio tuvo un promedio de 5.6 millones de televidentes por cada domingo, donde se emitían dos capítulos, mientras que el número de personas que observó las repeticiones o se metió a la plataforma de streaming ESPN+ para verlo, alcanzó los 12.8 millones de espectadores por episodio.

The Last Dance se emitió durante 5 fines de semana entre abril y mayo por ESPN (Foto: Getty)

"Las últimas cinco noches de domingo han reunido a los fanáticos proporcionando el tipo de experiencia de visualización comunitaria tradicionalmente reservada para los deportes en vivo", aseguró Connor Schell, vicepresidente ejecutivo de contenido de ESPN en un comunicado.

'The Last Dance', la serie sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls, llegó a su final como el documental más visto en ESPN, dijo la cadena el lunes. https://t.co/DoqYysinuw — CNN en Español (@CNNEE) May 19, 2020

"Estamos encantados con la respuesta de los fanáticos durante toda la serie", agregó el directivo de la señal, la cual tenía planificada estrenar la serie en junio de este año; sin embargo, producto de la pandemia del Coronavirus, se adelantaron los tiempos y terminó siendo un éxito de sintonía.

Además, la cadena indicó que The Last Dance se ha convertido en el documental más consumido por personas entre 18 a 34 años y de 18 a 49 años y alcanzó las 9 millones de interacciones combinando todas las redes sociales.

