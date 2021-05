El calendario de Rodgers, Brady y Prescott en la temporada más grande de NFL

La NFL vivirá la temporada más grande de la historia al tener 18 semanas y disputar 17 juegos por equipo con la respectiva semana de descanso. La Conferencia Nacional (NFC) tendrá la presencia estelar de Aaron Rodgers, Tom Brady y Dak Prescott.

En medio de las dudas que Rodgers continúe en los Green Bay Packers, los Tampa Bay Buccaneers parten como favoritos para repetir título de conferencia y llegar al Super Bowl LVI ya que mantuvieron a todos los titulares del último Súper Tazón.

A Brady le puede surgir un inesperado competidor: Prescott. Los Vaqueros llegan con el mejor grupo de receptores para el 2021 y un quarterback que dejará de pensar en una renovación millonaria porque ya la firmó. Aquí, el calendario completo de tres grandes de la NFC: Packers, Cowboys y Buccaneers.

¿Estará Aaron Rodgers? Lo mejor del calendario NFL 2021 para Green Bay Packers

Con una tremenda producción audiovisual, los Green Bay Packers lanzaron el calendario para la temporada NFL 2021, pero el único asterisco es que Aaron Rodgers no estuvo presente en el video que la sacó del estadio. ¿El QB seguirá en el equipo?

Para cada rival que los Packers tendrán en el 2021 utilizaron en elemento distintivo y crearon una imagen sin igual. Cadenas para New Orleans Saints, estrellas de Hollywood para Los Angeles Rams y un barco flotante para Minnesota Vikings, algunos de los objetos que usaron.

Los 5 juegos más destacados de los Packers en la temporada NFL 2021

- Semana 3: Packers vs. San Francisco 49ers el domingo 26 de septiembre a las 20:20 ET.

- Semana 4: Packers vs. Pittsburgh Steelers el domingo 3 de octubre a las 16:25 ET.

- Semana 9: Packers vs. Kansas City Chiefs el domingo 7 de noviembre a las 16:25 ET.

- Semana 10: Packers vs. Seattle Seahawks el domingo 14 de noviembre a las 16: 25 ET.

- Semana 16: Packers vs. Cleveland Browns el sábado 25 de diciembre a las 16:30 ET.

El calendario de Green Bay Packers NFL 2021 (Foto: @packers)

El calendario completo de Dallas Cowboys y Dak Prescott para la NFL 2021

Cuatro protagonistas y una sorpresa: Dak Prescott, Ezekiel Elliott, Jerry Jones y un ‘mensajero’ hicieron parte del video con el cual los Dallas Cowboys presentaron el calendario de la temporada 2021 NFL.

Un actor que hizo de mensajero se llevó el protagonismo al llevar el sobre en el que estaban los 17 juegos que tendrán los Cowboys en el 2021 y como si fuera uno más de los Vaqueros compartió escena con Jones, Elliott y Prescott. ¡Épico!

Los 5 juegos más destacados de los Cowboys en la temporada NFL 2021

- Semana 1: Cowboys vs. Buccaneers el jueves 9 de septiembre a las 20:20 ET.

- Semana 6: Cowboys vs. New England Patriots el domingo 17 de octubre a las 16:25 ET.

- Semana 11: Cowboys vs. Kansas City Chiefs el domingo 21 de noviembre a las 16:25 ET.

- Semana 13: Cowboys vs. New Orleans Saints jueves 2 de diciembre a las 20: 20 ET.

- Semana 15: Cowboys vs. New York Giants el domingo 19 de diciembre a las 13:00 ET.

El calendario de Dallas Cowboys NFL 2021 (Foto: @dallascowboys)

Tampa Bay Buccaneers: calendario NFL 2021 para Tom Brady y compañía

¡No Gronk, no fiesta! Los Tampa Bay Buccaneers eligieron a Rob Gronkoswki para presentar el calendario de la temporada NFL 2021 y, como era de esperarse, el ala cerrada le impuso su estilo a los mejores juegos que tendrán Tom Brady y compañía.



“Si los Cowboys quieren ganar tendrán que cambiar sus botas por banderas”, sentenció Gronk para palpitar el duelo Buccanners vs. Dallas, mientras que para el tan esperado duelo entre Tampa Bay y New England Patriots, Rob tuvo una inspiración artística y lo señaló con pájaros en el calendario en lugar de círculos. ¿Pájaros?

Los 5 juegos más destacados de los Buccaneers en la temporada NFL 2021

- Semana 1: Buccaneers vs. Dallas Cowboys el jueves 9 de septiembre a las 20:20 ET.

- Semana 4: Buccaneers vs. New England Patriots el domingo 3 de octubre a las 20:20 ET.

- Semana 8: Buccaneers vs. New Orleans Saints el domingo 31 de octubre a las 16:25 ET.

- Semana 11: Buccaneers vs. Indianapolis Colts el domingo 28 de noviembre a las 13:00 ET.

- Semana 13: Buccaneers vs. Buffalo Bills el domingo 12 de diciembre a las 16:25 ET.

El calendario de Tampa Bay Buccaneers NFL 2021 (Foto: @buccaneers)

