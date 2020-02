No cabe ninguna duda de que el Super Bowl LI está entre los más memorables de los últimos – por lo menos – 25 años. Por eso, alguien que estaba allí, decidió llevarse un souvenir y el tradicional confeti le pareció poca cosa.

Mauricio Ortega puede tener una carrera de muchos años, pero quedó marcado por robarse un jersey de Tom Brady tras la histórica remontada de los New England Patriots ante los Atlanta Falcons.

Fox Sports y NFL Films realizaron un documental en el que el ex director del diario La Prensa confiesa que el tomó el jersey y declara: "Si Tom Brady estuviera sentado aquí, que es algo que no descarto, que algún día pueda venir a esta casa, es bienvenido. Me daría mucho gusto. Tom Brady, acepta mis disculpas, estoy bastante apenado, fueron arranques de un fan descontrolado".

Al final, Mauricio Ortega dice que no descarta que algún día Tom Brady visite su casa en México y le ofrece una disculpa al quarterback de los @Patriots pic.twitter.com/487XisFRha — Iván Pirrón (@Ivan_Pirron) February 17, 2020

Más allá de lo que pueda pensar cada uno de nosotros sobre el hurto, el propio mariscal de campo se manifestó y aceptó las disculpas de Ortega.

“Todos cometemos errores", dijo Brady. "Miras a la sociedad que te rodea y debemos impedir que los errores dejen cicatrices permanentes en ti. Las cosas en las que te equivocas y aprendes sobre ellas se convierten en algo positivo en tu vida. A veces hacemos cosas sin pensarlo, pero cuando aprendes de ello, pienso que puedes mejorar tu vida", dijo TB12, una vez más demostrando la clase de persona que es.

