¿Lo dejaron ir? Los Patriots no le habrían hecho ninguna oferta a Tom Brady

Una relación de 20 años y seis Super Bowl llegó a su fin luego que Tom Brady dejara a los New England Patriots para firmar y ser el nuevo mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers.

Después de hacerse oficial la llegada de Brady al equipo de Tampa por dos años y 50 millones de dólares surgió una versión de prensa en la que se dijo que nunca llegaron las supuestas ofertas de los Pats y de Las Vegas Raiders para el quarteback.

Según Ian Rapoport, insider nacional para la NFL Network, niguno de estos dos equipos le presentó una oferta formal a Brady para que se sentarán a negociar.

A los Patriots no se les dificultaba igualar el contrato que el mariscal de campo firmó con Tampa, aunque Brady no manifestó su deseo de regresar al equipo de New England. A fin de cuentas, solo los Buccaneers y los Chargers hicieron una oferta por los servicios del quarteback.

¿Los New England Patriots tomaron la decisión correcta al dejar ir a Brady? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora siguen buscando en el mercado de la agencia libre quién será el reemplazó de uno de los mejores mariscales de campo en la historia de la NFL.

