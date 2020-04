Tom Brady tiene una postura firme sobre la posibilidad de jugar sin fanáticos esta temporada

De momento el mundo del deporte vive una incertidumbre sin precedentes a nivel mundial. Y es que, por primera vez en la historia, una pandemia ha hecho que se cancelen casi al mismo tiempo las competiciones de mayor trascendencia, incluyendo aquellas en territorio norteamericano.

Sin embargo, el presidente Donald Trump realizó la petición a los distintos comisionados de reiniciar las actividades apenas sea posible, y parece ser que la National Football League (NFL) podría llevar a cabo su calendario de principio a fin sin necesidad de realizar ningún tipo de modificaciones.

Raymond James Stadium - Getty

Evidentemente, esto implicaría que los partidos se lleven a cabo sin la presencia de fanáticos, algo que, para Tom Brady; no sería un problema mayor: "Brady dice que podría jugar en estadios vacíos este año si es lo necesario en medio de la pandemia del coronavirus", declaró Tim Reynolds de The Associated Press.

Jugar sin presencia de fanáticos locales tendría implicaciones directas en el resultado y desenvolvimiento de los compromisos, pues la ausencia de ruido facilitaría en demasía a los jugadores visitantes realizar sus conteos, algo que nunca sucede cuando visitan territorios hostiles.

Brady, sin embargo, solo parece interesado en reanudar la actividad apenas sea posible y debutar con la camiseta de los Tampa Bay Buccaneers tras dos décadas bajo centro con los New England Patriots para demostrar de una buena vez por todas que merece el mote del mejor de todos los tiempos.

