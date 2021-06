VER EN USA | HOY Argentina vs. Uruguay EN VIVO: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa América 2021

Argentina vs. Uruguay EN VIVO ONLINE: Hoy 18 de junio se medirán en el partido por la fecha 2 del grupo B de la Copa América 2021 desde el Estádio Nacional de Brasília. Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

La selección uruguaya necesita recuperar su anterior gloria de ser el equipo más temido en la Copa América y haber obtenido 15 títulos (siendo el último campeonato obtenido el 2011) pero desde esos años gloriosos, su desempeño ha venido decayendo.

Por otro lado, Argentina logró empatar en su primer encuentro del campeonato y ahora busca recuperarse para poder alcanzar a Paraguay, quien es el actual líder del grupo B con tres puntos en su haber. Por otro lado, Chile le esta pisando los talones con también contar un punto por su empate contra Argentina.

Cuándo y a qué hora juega Argentina vs. Uruguay EN VIVO en USA

Argentina vs. Uruguay EN VIVO chocarán este 18 de junio a las 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estádio Nacional de Brasília.

Día: 18 de junio

Lugar: Estádio Nacional de Brasília

Horario por país Argentina vs. Uruguay

Estados Unidos: 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET)

México: 19:00 hs

Uruguay: 19:00 hs

Ecuador: 19:00 hs

Argentina: 19:00 hs

Bolivia: 20:00 hs

Uruguay: 21:00 hs

Argentina: 21:00 hs

España: 11:00 p.m.

Dónde ver Argentina vs. Uruguay en EE.UU.

El partido por las segunda jornada de la Copa América 2021 entre Argentina y Uruguay será transmitido en vivo y en directo en Estados Unidos a través de Fubo TV, la plataforma que al mismo tiempo contará con datos estadísticos durante el partido.

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Argentina: Fox Sports App, FOX Sports 1 Argentina, Fox Sports Web, NOW NET e Claro

Islas Vírgenes Británicas: SportsMax App, SportsMax 2, ESPNPlay Caribbean

Canadá: TSN3, TSN App, RDS 2, TSN.ca, Univision Canada, RDS App

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Argentina: Win Sports+, Caracol TV, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, Caracol Play

Costa Rica: Repretel En Vivo, Repretel Canal 6, Tigo Sports Costa Rica, Teletica Canal 7, Sky HD, TD Mas, Teletica Radio, Teletica En Vivo

Cuba: Tele Rebelde, ESPNPlay Caribbean

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Guatemala: Sky HD

Haití: SportsMax App, SportsMax 2, ESPNPlay Caribbean

Internacional: YouTube

México: Blue To Go Video Everywhere, Fanatiz Mexico, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico: SportsMax App, DIRECTV Sports Puerto Rico, ESPNPlay Caribbean, SportsMax 2

Estados Unidos: Futbo TV, TUDN App, Fox Sports 1, TUDN.com, TUDN USA, Foxsports.com, UniMás, Univision NOW, FOX Sports App

Argentina vs. Uruguay pronósticos en USA:

Argentina es el equipo favorito de la casa de apuesta de FanDuel para ganar este partido sin muchos altibajos. Sin embargo, Uruguay la tiene muy difícil y su cuota es más alta (+1200) que el estimado para su rival y el empate .

Resultados Cuota Uruguay +1200 Empate +500 Argentina -600

*Cuotas cortesía de FanDuel

