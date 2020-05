Va para adelante: Jhoel Herrera cuestionó a mineras por situación de Iquitos

El mundo está en crisis. El coronavirus ha detenido a todos los paises y pone en cuestión muchos temas que parecían que no se iban a modificar nunca.

La importantancia de tener un buen sistema de salud pública es lo primero. Después, muchos aspectos de la economía también fueron criticados: el sistema de pensiones, por ejemplo.

Así también, vista la situación de algunas provincias, la capacidad de los gobiernos regionales y sus presupuestos están siendo en estos días señaladas.

Jhoel Herrera se refirió a esto. El futbolista activo en Twitter detalló la situación de la capital de Loreto y se expresó con respecto a la mineras.

Situación en Iquitos:

Planta oxígeno trabaja al 30%

Dependen de lima.

Médicos infectados.

No material de bioseguridad.

Hospital colapsado.

Canon 11 mil millones dólares (15 años)

A parte presupuesto estado.

La gente muere diario.

Ministro no se pone de acuerdo con decano. — jhoel herrera (@jhoelherrera) May 11, 2020

"No sé si me equivocó pero 11 mil millones de dólares aprox en 15 años de canon a parte del presupuesto del estado en Iquitos no corresponde a las carencias que tiene su población", señaló el lateral.

Así, el defensor cuestionó lo que sucede en la selva peruana. No tiene problemas en siempre manifestar su posición y esta vez no fue excepción ¡Al frente Jhoel!

