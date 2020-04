Vergüenza ajena: vecinos amenazan a médicos por miedo a contagiarse coronavirus

Imaginá tener que salir de tu casa, aunque esté dictada la cuarentena obligatoria desde hace ya dos semanas en toda la Argentina, para ir a trabajar de todas formas. De poner riesgo tu propia salud por el bien de los demás: porque necesitás tener una farmacia abierta para dar medicamentos, porque manejás una ambulancia que viene y va sin parar estos días o porque sos un médico que hace turnos larguísimos durante horas que van más allá de las ocho horas.

¿Se lo imaginan? Bueno, ahora agreguénle que, además de poner en riesgo tu propia vida al no cumplir el aislamiento, llegás a tu casa después de un dia durísimo, como son todos los que son desde que está el COVID-19 en nuestras vidas, y te encontrás con que te piden que abandones tu edifico por miedo al contagio. ¡Hasta te insultan por ello! Sí, da vergüenza ajena hasta solo imaginarlo, pero realmente hay trabajadores de la salud que sufren estos escrachos.

"Si sos médico, enfermero, farmacéutica o te dedicás a la salud, andate del edificio que nos vas a contagiar a todos hdp. Tus vecinos", fue el mensaje que encontró pegado en el ascensor Fernando Gaitán de 31 años, quien estudia para ser enfermero y sale todos los días porque trabaja en una farmacia. "Lo primero que hice fue llorar. Fue como un puñal en la espalda", aseguró en una entrevista que publicó La Nación. Lamentablemente, no es un caso aislado.

En Belgrano, un concorcio intimó a una médica inquilina a que no utilizara las "zonas comunes" del edificio. ¿A qué se refiere en este particular caso? Las únicas zonas comunes son la puerta de entrada y la escalera, ya que no hay ascensor. "Caso omiso se le imputarán los delitos y/u omisiones en que usted recayera en virtud de lo normado, reservando acciones que de naturaleza civil y/o penal pudieran ser motivo de reclamo por su proceder, omisión, negligencia y/o impericia", dice el comunicado.

Lógicamente, si la médica debe cumplir con su labor, como todos los trabajadores de la salud, no hay nada para hacer. Igualmente, parece que los escraches y las amenazas hacia quienes más están poniendo el cuerpo en estos momentos de crisis por el coronavirus son moneda corriente. Hay gente que se queda en su casa y ni en eso puede ayudar a los demas. De no creer.

