Videos: en medio de la pandemia, disparos y caos en una cárcel de Argentina

Tanto en Argentina como en todo el mundo, prácticamente no se habla de otra cosa que del coronavirus. Y no es para menos: la pandemia no deja de avanzar.

El COVID-19 genera mucho miedo entre los habitantes de todos los países del globo terráqueo, por lo que además se generan estados de preocupación y nerviosismo.

En ese contexto, este domingo se produjeron serios disturbios en una cárcel dentro del territorio argentino. Más precisamente en Coronda, provincia de Santa Fe.

En dicho centro de detención se filmó un video en el que se pueden escuchar claramente los ruidos de los disparos, además de gritos y un estado de caos total.

Según informó el periódico 'Diario Uno' de Santa Fe, el motín fue protagonizado por alrededor de 300 reclusos que exigen medidas sanitarias.

Por supuesto, estas exigencias de los presos de la cárcel de Coronda tienen que ver con la mencioanda expansión del coronavirus.

+ El video desde la cárcel:

"Coronda":

Porque reportan disturbios en esa cárcel de Santa Fepic.twitter.com/OBKchH9PLm — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 23, 2020

