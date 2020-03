Video: el desesperado pedido de 150 argentinos varados en India

Argentina está sufriendo por la presencia del coronavirus. Si bien todavía la pandemia no afecta al país sudamericano al mismo nivel que en otros territorios, lo cierto es que el panorama no es tan alentador.

Pero, al mismo tiempo, muchos ciudadanos argentinos sufren en otros países. Ya sea por el peligro de contagiarse como también por la imposibilidad de volver a sus hogares.

Esta situación, por ejemplo, afecta a más de 150 argentinos que se encuentran varados en India, nada más ni nada menos que a 18.000 kilómetros de Argentina.

En dicho país asiático el virus ya ha comenzado a expandirse y los argentinos que se encuentran allí aseguran que las hostilidades son cada vez más fuertes hacia ellos.

"Yo ahora estoy en Delhi, en un hotel que nos recibió, pero la situación es bastante hostil. La situación se está poniendo difícil, las rutas están cortadas y no hay aeropuerto. Esto hace cuatro días era otro país", manifestó Marianela Kapitanchuk.

"A la gente que decidió irse hasta Delhi le candelaron sistemáticamente los vuelos, aún pagando fortunas. Fue muy difícil salir de acá y en la última semana ya era imposible. Los pocos vuelos que salían eran imposibles de pagar", expresó Julieta Pizarro en diálogo con 'Infobae'.

"Ahora vas caminando por la calle y no quieren mirarte, no quieren hablarte, te gritan 'corona' y es muy incómodo porque no sabés hasta que punto va la violencia, más cuando hay necesidades. Eso es lo que te hace pensar que quizás no es muy seguro quedarse acá", aseguró Ana Laura Lloveras.

+ El video de los argentinos en India:

Argentinos varados en la India. El ambiente comienza a ser hostil y se complica. Mis amigos no pueden volver, viajaron a fines de febrero #queremosvolveracasa pic.twitter.com/MBU4Ow97Q1 — Gerardo Cano (@Canollon) March 23, 2020

Lee También