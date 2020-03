WTF: Danny Green comparó a LeBron James con... ¡UNA IGUANA!

Durante el programa "Take It There", Taylor Rooks le pidió a Danny Green que comprara a varios jugadores de la NBA con un reptil en particular mientras visitaban un zoológico.

Cuando se le preguntó por LeBron James, Green lo comparó con una iguana: “¿Ves esa pequeña iguana que corre sobre el agua? LeBron es un tipo rápido”, dijo Green. “Pero más aún, lo atlético y explosivo que es. Sus reflejos y la conciencia de su entorno".

Sin embargo, LeBron no fue el único miembro de los Lakers en ser comparado con un reptil, ya que Anthony Davis también tuvo su lugar: "Hay tantos reptiles para describirlo", dijo Green. "Puede ser un dragón de Komodo o un gran lagarto. Es difícil describirlo por lo largo y activo que es, sus reflejos y su tamaño".

Además, comparó a Giannis Antetokounmpo con un pulpo o calamar por su "grandeza, explosividad y disparo rápido", y a Kyrie Irving con un camaleón por "su adaptación a muchas cosas diferentes y su capacidad de mezclarse y sorprender".

Los jugadores de los Lakers actualmente se encuentran en cuarentena por el Covid-19, a la espera de los resultados que estarán listos para el viernes.

Hasta que la NBA regrese, el conjunto de Los Angeles se mantendrá en lo más alto de la Conferencia Oeste con 49 victorias y 14 derrotas.

