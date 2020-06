Walter Roese, el director de un sueño llamado Academia NBA Latinoamérica

De todos los países en Latinoamérica, la NBA decidió escoger uno solo para empezar a construir un sueño desde el 2017 llamado Academia NBA. El elegido fue México y no podían encontrar otra persona más ideal que Walter Roese para guiar a los jóvenes que están dispuesto a dejarlo todo por jugar en el baloncesto norteamericano.

Cuando era pequeño veía los juegos de la NBA cada mes por VHS. El estar al lado de ídolos como Earvin ‘Magic’ Johnson o Kareem Abdul-Jabbar era una utopía, pero su esfuerzo y tenacidad lo llevaron a poder jugar en tres universidades: Houston, Texas y BYU-Hawaii.

No ve como un fracaso el no haber llegado a la NBA, por el contrario, fue una oportunidad para llegar al “mejor empleo del mundo” como el mismo lo dice. En una entrevista exclusiva con Bolavip, Walter Roese, el director de la Academia NBA Latinoamérica con sede en Ciudad de México, habló sobre la forma en la que se recluta a los jóvenes, la importancia del tema académico y los diferentes e inigualables que son los jugadores latinoamericanos. ¡Diálogo imperdible!

- Un día soñó con jugar en la NBA, ahora trabaja con jóvenes que tienen ese mismo sueño. ¿Cuáles son las diferencias?

“Ese sueño todos lo tenemos, creemos que somos lo suficientemente buenos para jugar en la mejor liga del mundo, pero de la misma forma en mi tiempo era distante porque no teníamos mucha información. Todos los jugadores deben tener ese sueño porque quieren jugar en el mejor básquetbol del mundo, nunca debes decirte que es imposible jugar en la liga (NBA). Yo siempre digo que no necesitas que los 30 equipos te quieran, solo necesitas gustarle a uno de esos 30”.

Walter Roese, director de la NBA Academy Latinoamérica (https://ar.nba.com/).

- ¿Cree que la presión por conseguir resultados en un aspirante a jugar en la NBA lo lleva a disfrutar menos del juego?

“Creo que esa presión no es que la tenga el joven, es por parte de las personas que están alrededor de él. Un jugador sabe cuando es bueno. Yo no tengo la presión de ganar en los juegos. A veces pongo a niño que nunca jugó en una posición porque creo que ahí puede tener una chance. Cuando los niños son altos piensan que deben estar debajo de la base (pívot) y lo que nosotros queremos desarrollar es un niño que tenga diferente tipo de técnicas y cualidades. Todos tiene que saber pasar, deben ser jugadores de juego”.

- ¿Cómo convivió con la frustración de saber que no llegaría a la NBA?

“Yo no soy un atleta frustrado por no haber jugado en la NBA. Yo di lo mejor de mí, pero no tenía el talento, ni las cualidades que los equipos buscaban en esa época. No lo veo como una frustración, yo lo vi como una oportunidad. Frustración es cuando tu sabías que podías llegar a un lugar y no lo conseguiste por falta de esfuerzo”.

- ¿Cuáles son los criterios de la Academia para aceptar el ingreso de un joven?

“Tenemos una estructura de reclutamiento muy grande, siempre estamos buscando nuevos talentos. La Academia no es para todos como todos no son para la Academia. Para que un joven ingrese a la Academia no solo debe jugar bien al básquetbol, debe tener un paquete de todo. Debe tener la intención de mejorar, eso es suficiente para nosotros porque tenemos una estructura de las mejores de la NBA: tenemos psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas. Les damos toda la infraestructura para que estos jugadores lleguen a donde quieren”.

Equipo de la Academia NBA en Latinoamérica (Cortesía NBA Latam).

- Entonces lo más importante es el deseo de mejorar

“Para mí lo más importante es que el jugador tenga esa sed, esa hambre, de querer mejorar. Siempre que me voy a los campeonatos en México, Suramérica o Copa América y miró como los jugadores se hablan con sus compañeros y entrenadores. Sabes que el básquet es un deporte colectivo entonces todos tenemos que tener el mismo objetivo, también sabemos que el destacarse individualmente es importante, no queremos sacar eso de los jugadores”.

- ¿Cómo ha sido el trabajo en México?

“Estamos trabajando muy de cerca con Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol (Ademeba). Cuando yo llegué a México me fui a doce o trece ciudades diferentes para reclutar jugadores para la Academia, siempre estamos buscando los mejores talentos mexicanos para que vengan a jugar y participar. Este año dos jugadores mexicanos, Gibrán Avelino y Esteban Roacho, de la Academia consiguieron becas en los mejores Junior College de Estados Unidos”.

- ¿Hasta el momento cómo califica esta iniciativa de la NBA, ha tenido éxito?

“El proceso es bueno, hemos ido aprendiendo de todo. Es la Academia de América Latina, escogimos México como sede porque sabemos que hay un potencial tremendo de talentos. Fuimos muy bien recibidos, es una cultura muy calurosa”.

- ¿Cuáles son las diferencias entre los jugadores latinoamericanos que reclutan?

“El jugador argentino sabemos que es más disciplinado y le justa jugar en sistema. Cuando traemos un jugador de Canadá es más individual, le gusta jugar más al uno contra uno. El jugador del Caribe es más físico, ágil y rápido. A los mexicanos les gusta entender el juego, tiene una buena lectura en el partido, tenemos de todo y cuando se juntan armamos un básquet latino: jugadores que tienen mucho talento, determinación y muchas ganas”.

- ¿Cuál es el objetivo final de Walter Roese como director de la NBA Latam Academy en México?

“Yo tengo el mejor empleo del mundo y es el sueño de cualquier entrenador. Cuando me ofrecieron este empleo acepte en cinco segundos porque independientemente del salario es un sueño poder ayudar a todos los jugadores latinos. Mi objetivo es que esos jugadores que llegan muy jóvenes y salen maduros de la Academia tengan un suceso, no solamente como jugadores de básquetbol, sino como mejores personas”.

