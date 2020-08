Céspedes le tiene miedo al coronavirus, pero aparece bailando salsa

La polémica y la controversia parecen ser dos elementos que no se alejan de la carrera de Yoenis Céspedes. El pasado domingo dos de agosto, los New York Mets informaron que el pelotero estaba desaparecido y no se había presentado en el juego contra Atlanta Braves.

Los Mets no encontraban a Céspedes por lo que decidieron enviar a miembros del departamento de seguridad a su habitación y se llevaron la gran sorpresa: estaba vacía. Céspedes tomó sus pertenencias y se fue sin dar explicaciones.

Yoenis Céspedes se bajó de la temporada 2020 (Getty Images)

Mientras se disputaba el juego de ese domingo, el agente de Céspedes le informó a los Mets que no iba a jugar más en la temporada 2020 de la MLB. ¿Las razones? El pelotero cubano tenía miedo a contagiarse de coronavirus y estaba frustrado por algunas decisiones de la dirigencia.

Hasta ahí todo normal, tendría sus razones, pero lo que sorprendió fue el video que dio a conocer el portal TMZ Sports en el que se ve el pasado 10 de julio a Céspedes bailando salsa con una mujer en una discoteca de Garden City, Nueva York. ¿Distanciamiento social? Cero. ¿Cuidados para no contagiarse? menos.

Entonces, el gran interrogante es: ¿tiene sentido que Yoenis Céspedes se baje de la temporada 2020 de la MLB por miedo a contagiarse y 20 días antes del Opening Day estaba en una discoteca? Tu juzgaras.

